В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за разлива мазута

Режим ЧС краевого уровня ввели в Краснодарском крае из-за непрекращающегося выброса мазута. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась», — написал он.

До этого действовали ЧС муниципального уровня, которые в первые дни разлива мазута ввели власти Анапы, Темрюкского района и Керчи.

По словам губернатора, это решение было принято потому, что в регионе не останавливается выброс мазута. Ученые полагали, что основная масса нефтепродуктов останется на дне Черного моря, но из-за погодных условий она поднялась наверх и в итоге выносится волнами на пляжи Краснодарского края.

Кондратьев также поблагодарил волонтеров и местных жителей за помощь в уборке мазута. В ликвидации загрязнения участвует более десяти тысяч человек.

Ранее стало известно, что пятна мазута после крушения двух танкеров в Черном море достигли Новороссийска. Очистка акватории Черного моря и его побережья может занять до 10 лет, предупредила руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в Керченском проливе 15 декабря во время шторма.