Запад подорвал доверие к своим платежным системам — Путин

Путин заявил о сильном подрыве доверия к платежным системам Запада

Фото: РИА «Новости»

Запад собственными действиями подорвал доверие к своим же платежным системам. На это указал президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

«В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных государств сократилась вдвое», — заявил российский лидер.

Доля рубля, напротив, активно растет и приближается к 40%.

Во время своего выступления Путин также заявил о росте привязанного к медианной зарплате МРОТ, предложил расширить программу семейной ипотеки по ставке 6% на покупку жилья в малых городах и поручил проиндексировать пенсии работающим пожилым россиянам.

Президент отметил, что между странами наметилась «настоящая гонка» за укрепление своего суверенитета, а Запад всячески пытается сохранить лидерство.

Вслед за Путиным на пленарном заседании ПМЭФ начал выступление президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора. Он отметил, что экономики БРИКС нарушили гегемонию США.

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