МРОТ в России с 2025 достигнет 22 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России повысят. Об этом в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2024 сказал президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что с 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты и достигнет отметки в 22 тысячи рублей.

«Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. С 2025 года оно составит 48% от медианной зарплаты и превысит 22 тысячи рублей», — сказал Путин.

Ранее президент поручил повысить размер МРОТ до 35 тысяч к 2030 году. Это положение содержится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В 2024 году МРОТ в России проиндексировали до 19 242 рублей, на 18,5%.