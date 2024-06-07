Условия семейной ипотеки для малых городов предложили смягчить

Путин: семейная ипотека в малых городах не должна зависеть от возраста детей

Выдача льготных кредитов на покупку жилья в малых городах должна распространяться на семьи с двумя детьми любого возраста. С таким предложением на сессии Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что семейную ипотеку заемщики могут взять по ставке в 6%.

Он добавил, что с 1 июля во всех регионах для семей с двумя и более детьми заработает программа по выдаче льготных займов на индивидуальное жилищное строительство.

«Льготные условия ипотеки будут действовать во всех регионах России, для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Это особенно важно для больших, многодетных семей. Я прошу правительство запустить эти программы уже с 1 июля текущего года», — заявил Путин.

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что семейную ипотеку смогут получить россияне с детьми младше шести лет. Он пояснил, что условия льготного кредита пересматривают в рамках продления программы до конца 2030 года. Новые условия объявят 1 июля.