«Настоящая гонка». Страны начали бороться за укрепление суверенитета

Во всем мире между странами наметилась «настоящая гонка» за укрепление своего суверенитета. На это указал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами сохранить свою ускользающую роль гегемонии», — отметил глава государства.

Во время своего выступления Путин отметил, что темпы роста российской экономики сейчас превышают среднемировые. Несмотря на различные препятствия, страна остается одним из ключевых участников международной торговли. Кроме того, Россия доказала готовность к технологическим преобразованиям.

Петербургский международный экономический форум проводят с 1997 года, с 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента России. За 27 лет ПМЭФ завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики.

Пленарная сессия при участии Путина проходит в третий день форума. На ней также планируют выступить главы Боливии и Зимбабве Луис Альберто Арсе Катакора и Эммерсон Мнангагва.