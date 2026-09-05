В АКОРТ оценили перспективы возвращения Zara в Россию

В АКОРТ назвали преждевременными разговоры о возвращении Zara в Россию

Регистрация товарного знака Zara в России сама по себе не свидетельствует о подготовке бренда к возвращению на российский рынок. Об этом ТАСС заявил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

«Регистрация товарного знака — стандартная практика защиты интеллектуальной собственности, которой компании пользуются независимо от присутствия на конкретном рынке. Поэтому говорить о возможном возвращении Zara преждевременно», — отметил он.

По словам Богданова, за последние несколько лет российский рынок одежды заметно изменился. На нем появились новые отечественные марки, расширили работу локальные компании, а ассортимент и предпочтения покупателей претерпели изменения.

В качестве примера он привел бренды Maag, Ecru, Vilet и Dub, которые начали работу в 2023 году и продолжают развивать магазины и бизнес в России.

Председатель АКОРТ отметил, что конкуренция на рынке сохраняется, а компании продолжают вкладываться в развитие торговых сетей и расширение предложения для покупателей.