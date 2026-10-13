Нутрициолог Хайбуллина отметила, что в октябре можно купить по доступным ценам тыкву, капусту и свеклу

Октябрь остается последним месяцем сбора урожая, когда можно приобрести свежие сезонные плоды по доступной цене. Список самых полезных осенних продуктов назвала гастроэнтеролог и нутрициолог клиники Docmed Анастасия Хайбуллина в беседе со «Здоровьем Mail» .

По словам эксперта, в октябре завершается сбор моркови, свеклы, тыквы, картофеля, лука-порея, бобовых, а также белокочанной, цветной капусты и брокколи. На прилавках еще представлены недавние сборы кабачков, баклажанов, томатов и болгарского перца. Среди доступных фруктов и ягод специалист выделила яблоки, груши, облепиху, дыни, арбузы, виноград, инжир, хурму, гранаты и мандарины.

Хайбуллина посоветовала замораживать плоды для максимального сохранения питательных веществ или делать заготовки на зиму.