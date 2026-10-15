Россиянам рассказали, что правила уплаты налога с процентов по вкладам изменятся с 2027 года

Российские кредитные организации с 2027 года начнут автоматически удерживать налог на доход по вкладам в момент перечисления процентов. Об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты Дмитрий Михайлов и Сергей Конон.

Сейчас граждане вносят платеж самостоятельно до 1 декабря следующего года на основании уведомления от налоговой службы. С 2027 года финансовые организации возьмут на себя функции налоговых агентов, поэтому получить процентную прибыль в полном объеме до списания сбора больше не удастся, отметило ИА НСН.

Помимо этого, планируется объединить процентный доход с заработной платой в общую базу с прогрессивной шкалой от 13% до 22%. Необлагаемый порог для доходов 2027 года составит 160 тысяч рублей при максимальной ключевой ставке 16%.

Операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов пояснил, что нововведения не затронут владельцев сбережений до 1,2–1,3 миллиона рублей при ставке 12–13% годовых, так как прибыль не превысит установленный лимит.