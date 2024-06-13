Центробанк объяснил, почему из-за санкций США заблокировали торги евро

Торги евро на Мосбирже остановили из-за санкций США. Центробанк объяснил, что страны Евросоюза вынуждены соблюдать американские ограничения. Об этом сообщили «Ведомости» .

«Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро», — заявила пресс-служба регулятора.

США 12 июня расширили санкции против России. Американский Минфин запретил предоставлять услуги, связанные с информационными технологиями, внес в черный список 200 организаций и 30 физлиц, пригрозил банкам из третьих стран вторичными санкциями.

На следующий день Мосбиржа остановила торги евро и долларом, в том числе гонконгским. Открытие торгов 13 июня в других валютах на срочном, валютном и рынке драгметаллов перенесли с семи часов на 09:50. Депутат Михаил Делягин допустил, что из-за санкций площадка изменит формат работы с валютой.