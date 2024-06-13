Иностранным банкам пригрозили санкциями за транзакции с Россией

Министерство финансов США ввело очередные санкции против России и обновило определение российской «военно-промышленной базы». Из-за этого расширился механизм вторичных санкций против банков из третьих стран, сообщил РБК .

В определение внесли все организации и физические лица, которые попали или попадут под санкции в соответствии с указом президента США Джо Байдена от 15 апреля 2021 года.

Раньше экономические ограничения могли вводиться только против банков, которые проводят «существенные» транзакции с любыми представителями российского ВПК. Сейчас, после обновления определения «военно-промышленной базы», количество подсанкционных компаний возрастает в разы, и взаимодействия финансовых организаций с ними грозит американскими вторичными санкциями.

Иностранные финансовые институты рискуют попасть под ограничения, если они будут оказывать услуги ряду российских банков. В список вошли ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, «Авангард», «Уралсиб», «Зенит» и другие.

Ранее США расширили экономические ограничения против России и добавили в санкционный список порядка 30 физлиц и 200 организаций. В перечень попали и организации из Китая.