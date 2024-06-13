В Госдуме допустили, что Мосбиржа введет новый формат работы с долларами

Депутат Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами

Фото: Freepik

После ввода санкций со стороны США могут произойти изменения формата работы Московской биржи с долларом. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Lenta.ru.

«Тут не очень понятно, как проводить торги в долларах на ней. Но поскольку это торги внутри страны, то я думаю, что как-то переналадят и будут продолжать торговать», — сказал он.

Он отметил, что для стабилизации ситуации понадобится некоторое время. Мосбирже придется составить новый регламент. Также есть вероятность, торги переместят на другую площадку.

Ранее стало известно, что Мосбиржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро. На такие меры пришлось пойти из-за введенных санкций США. При этом на срочном рынке торги продолжат проводить в штатном режиме.

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