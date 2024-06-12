США расширили санкции против России

Минфин: США добавили более 30 человек в антироссийские санкционные списки

Свыше 30 физлиц и 200 структур из России и Китая попали в американский санкционный список в связи со спецоперацией. Об этом сообщил Минфин США .

США также запретили оказывать России услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисам.

Кроме того, американская сторона ввела санкции в отношении семи российских судов для перевозки СПГ. При этом Штаты разрешили операции в рамках сделок по энергетике с банками России.

«Все операции, относящиеся к энергетике и запрещенные исполнительным указом 14024, включающим одну или более организаций, разрешаются до 1 ноября 2024 года», — указано в документе.

Как сообщил ТАСС, Россия не оставит без ответа агрессивные действия США. Такое обещание дала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Белый дом запретит компаниям поставлять в РФ полупроводниковые чипы, для изготовления которых используются американские технологии или оборудование. Перечень новых ограничений Соединенные Штаты готовили ко Дню России.