Банк России приостановил с 13 июня торги гонконгским долларом

Фото: РИА «Новости»

Банк России приостановил торги гонконгским долларом. Информацию об этом разместили на сайте Центробанка.

Также ЦБ поменял время начала торговой сессии на Мосбирже. В четверг сессии на валютном рынке, рынке драгметаллов и срочном рынке Мосбиржи начнутся с 9:50 по московскому времени. Обычно они начинались в 7:00.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что после ввода американских санкций могут случиться изменения формата работы Мосбиржи. Он отметил, что для стабилизации ситуации понадобится какое-то время. Площадке потребуется прописать новый регламент.

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