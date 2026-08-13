Эксперт Каминский отметил, что ужесточение контроля за операциями с криптовалютой не затронет малый и средний бизнес
После принятия закона «О цифровой валюте и цифровых правах» некоторые крупные российские банки начали тщательнее проверять операции с криптовалютой и стейблкоинами, такими как USDT. Эксперт в области криптовалют Евгений Каминский рассказал ИА НСН, что ужесточение контроля не затронет малый и средний бизнес, а также обычных пользователей.
По словам эксперта, меры направлены на предотвращение нелегальных операций и обеспечение безопасности финансовой системы страны.
Усиленные проверки касаются юридических лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Им придется предоставлять подробные отчеты о своих финансовых операциях, иначе банки могут заблокировать их счета.