Эксперт Каминский отметил, что ужесточение контроля за операциями с криптовалютой не затронет малый и средний бизнес

После принятия закона «О цифровой валюте и цифровых правах» некоторые крупные российские банки начали тщательнее проверять операции с криптовалютой и стейблкоинами, такими как USDT. Эксперт в области криптовалют Евгений Каминский рассказал ИА НСН, что ужесточение контроля не затронет малый и средний бизнес, а также обычных пользователей.