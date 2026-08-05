Адвокат Шушаков объяснил разницу между кастодиальным и холодным криптокошельком

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать новый закон о цифровых валютах, согласно которому инвесторам придется платить налог на доход с операций с участием криптовалюты. При этом пока будет регулироваться только стейблкоины на кастодиальных кошельках. Чем он отличается от холодного, 360.ru объяснил адвокат в сфере криптовалют Александр Шушаков.

«Кастодиальный кошелек — это кошелек, где ключи хранит лицензированный посредник. Холодный кошелек — устройство, где ключи находятся только у владельца без постоянного подключения к интернету», — рассказал Шушаков.

При этом само владение холодным кошельком законом не запрещается, однако в регулируемом обороте основной акцент сделают на кастодиальной инфраструктуре. Также в документе пока не объясняется, как законно вывести криптовалюту с холодных кошельков на кастодиальные.

Подробнее о том, что говорится в новом законе и как торговать криптой с осени этого года, — в материале 360.ru.