Главы России, Индонезии, Индии и Китая провели теплую беседу на саммите БРИКС

В Индонезии сообщили о теплой беседе Путина, Моди, Си Цзиньпина и Субианто

Главы Индонезии, России, Индии и Китая Прабово Субианто, Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин тепло пообщались друг с другом. Об этом сообщил секретариат индонезийского лидера в соцсети X .

Встреча прошла на полях саммита БРИКС в Индии. На опубликованных кадрах видно, как Субианто сначала общается с Моди и Путиным, а затем к ним подходит еще один собеседник — Си.

В секретариате отметили, что у участников состоялась теплая беседа в дружеской атмосфере.

Президент России прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС 11 сентября. В первый день визита он встретился с Моди: политики обменялись пожеланиями благополучия и процветания стран.

Также российский лидер обсудил с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном двусторонние отношения и международную повестку. Кроме того, Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.