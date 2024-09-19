Стало известно, сколько потеряла Бакальчук после слияния Wildberries и Russ

Forbes: состояние Бакальчук после слияния Wildberries и Russ вдвое сократилось

Состояние соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук сократилось вдвое. Об этом сообщил Forbes .

Бакальчук передала 35% акций маркетплейса рекламному оператору Russ. Сумма ценных бумаг составила около 3,4 миллиарда долларов. После этого, по данным журнала, чистая стоимость акций Wildberries сократилась с 7,9 до 4,1 миллиарда долларов. Также на состояние Бакальчук повлиял курс рубля.

В августе маркетплейс объединился с Russ. Компания «ВБ Девелопмент», учредителем которой является муж Татьяны Владислав Бакальчук, задолжала Wildberries более 30 миллиардов рублей.

Накануне он вместе с охраной пытался незаконно попасть в офис компании, который находится в бизнес-центре «Романов Двор». На месте началась перестрелка, в результате которой погибли два человека.

Правоохранители задержали по делу о стрельбе 10 человек.