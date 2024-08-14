Бакальчук объяснил долг «ВБ Девелопмент» перед РВБ

Бакальчук ответил на сообщения о долге «ВБ Девелопмент» в 30 млрд перед РВБ

Задолженность компании «ВБ Девелопмент» перед ООО «РВБ» связана с выплатой авансов субподрядчикам. Об этом в Telegram-канале сообщил ее учредитель Владислав Бакальчук.

ООО «РВБ» — объединенная компания оператора наружной рекламы Russ и маркетплейса Wildberries.

О том, что «ВБ Девелопмент» задолжала более 30 миллиардов рублей головной компании из-за несвоевременного исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров в регионах, стало известно накануне утром.

«Кредиторская задолженность появляется после того, когда субподрядчикам необходимо заплатить аванс за закупку материалов и работу. Задолженность исчезнет, когда компания завершит работу, которую она делает качественно и быстро. В девелопменте такая практика распространена повсеместно», — заявил Бакальчук.

Ранее Wildberries завершил процесс слияния с рекламным оператором Russ. Теперь они официально называются РВБ.