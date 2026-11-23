Выписку о пенсионных правах необходимо сверять с трудовой книжкой, чтобы вовремя выявить ошибки и не потерять часть выплат. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Константин Лебедев.

По словам эксперта, заказать выписку из индивидуального лицевого счета можно через «Госуслуги», сайт Социального фонда России, в МФЦ или отделении СФР. В документе важно сопоставить периоды работы, даты приема и увольнения, названия организаций и льготный стаж.

Если в выписке есть ошибки, финансист рекомендовал сначала обратиться к работодателю, который передавал сведения. Если компания ликвидирована или отказывается исправить данные, заявление и подтверждающие документы следует подать в клиентскую службу СФР, через МФЦ или личный кабинет фонда.