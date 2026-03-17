Экономист Абелев сообщил, что молодежь проявила небольшой интерес к ПДС

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) оказалась более привлекательной для старшего поколения, в то время как молодежь и люди среднего возраста проявляют меньший интерес к ней. Об этом сообщил кандидат экономических наук Олег Абелев в беседе с «Газетой.ru» .

По его словам, для людей до 35–40 лет приоритетом часто являются текущие расходы и крупные жизненные задачи, такие как аренда или покупка жилья, ипотека, обучение, создание семьи и путешествия. На этом фоне откладывание денег на десятилетия вперед кажется многим менее важной задачей. Молодые люди же привыкли тратить средства "здесь и сейчас".

Экономист подчеркнул, что молодежь часто считает ПДС недостаточно доходной по сравнению с альтернативами, такими как вложения в акции, облигации и брокерские счета. Кроме того, низкая ликвидность и сложность самого продукта отталкивают молодых людей.