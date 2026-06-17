Эксперт СберНПФ Пальшина объяснила, что право на господдержку по ПДС дается один раз

Более 12 миллионов договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) уже заключили россияне, но многие сталкиваются с ошибками при получении государственной поддержки. Подробнее рассказала исполнительный директор СберНПФ и партнер «СберИнвестиций» Алла Пальшина в беседе с «Известиями» .

Согласно условиям программы, право на господдержку дается только один раз, напомнила эксперт.

«Как только человек назначает выплаты по программе, он навсегда теряет возможность получать такие доплаты в будущем», — объяснила Пальшина.

По ее словам, тем, кто вступает в программу в 2026 году, стоит планировать участие на срок от пяти лет, чтобы сохранить налоговые льготы. Важно внимательно выбирать дату назначения выплат, чтобы не потерять положенную господдержку и не платить дополнительные налоги.