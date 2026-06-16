Вложил 36 тысяч рублей и получил столько же сверху. Почему Минфин изменит правила ПДС

Копить деньги на будущее всегда проще, когда к ним кто-то добавляет еще. На таком принципе построена российская программа долгосрочных сбережений, когда государство увеличивает вклады за свой счет, предоставляет налоговые льготы и обеспечивает повышенную защиту накоплений. Но при разработке условий власти не учли один момент, благодаря которому готовящиеся к выходу на пенсию россияне нашли законный способ получить господдержку быстрее, чем остальные. В качестве ответа Минфин подготовил изменения одного из ключевых условий программы. Как работает ПДС и сколько на ней можно заработать, узнал 360.ru.

Что такое программа долгосрочных сбережений

Программу долгосрочных сбережений власти запустили в 2024 году, предоставив россиянам возможность открыть специальные счета в банках, деньги с которых вкладывались в низкорисковые инвестиции, чтобы приумножить накопления. Размер минимального взноса составляет 2000 рублей в год. Такой низкий порог входа привлек достаточно много желающих стать участниками программы. Тем более, что государство со своей стороны направляло выплаты на счета владельцев. Сумма помощи зависела от дохода человека: чем он выше, тем помощь меньше. Если владелец счета зарабатывает до 80 тысяч рублей, то государство добавляло на счет столько же, сколько он внес сам. Но не более 36 тысяч рублей в год.

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При доходе до 150 тысяч рублей доплату рассчитывали по формуле один рубль за каждые два положенные на счет, а при более высоких доходах один рубль за каждые четыре рубля. Накопленная на счете ПДС сумма сбережений приносила владельцам доходы в виде процентов. Кроме того, участники программы получали налоговые вычеты в размере до 88 тысяч рублей в год. Еще одним привлекательным пунктом являлось то, что деньги на счетах долгосрочных сбережений попадали под страховку в размере 2,8 миллиона рублей, что в два раза выше, чем максимальная страховая сумма обычных вкладов. Такие условия подстегнули интерес россиян к программе. Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов в феврале этого года, участниками ПДС стали более 10 миллионов человек, которые вложили в общей сложности 717 миллионов рублей. «Это хороший результат. ПДС становится ключевым инвестиционным продуктом», — отметил Силуанов. Однако вскоре выяснилось, что пожилые граждане нашли законный способ использовать программу совсем не так, как ее задумывали создатели.

Как пожилые россияне воспользовались программой сбережений

Правила ПСД предусматривали, что владельцы счетов могут забрать свою долю накоплений в любой момент при условии полной потери уже поступившей государственной поддержки. Чтобы сохранить всю сумму, деньги на счете необходимо держать 15 лет. Исключение сделали для людей предпенсионного возраста. Женщины при достижении 55 лет и мужчины от 60 лет и старше могли забрать все деньги со счета без потерь. Пожилые участники воспользовались законной лазейкой следующим образом: за год до достижения предельного возраста владелец открывал счет, вносил туда 36 тысяч рублей, дожидался такой же суммы от государства и забирал всю сумму без последствий.

Только за третий квартал 2025 года таким образом со счетов ПСБ россияне вывели 18 миллиардов рублей.

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Заместитель министра финансов Иван Чеботков назвал сложившуюся ситуацию правовой коллизией, которую требуется исправить. Он пояснил, что сейчас разрабатывается законопроект, который разрешит забрать часть государственной поддержки со счетов только после пяти лет участия в программе. «К сожалению, возникла правовая коллизия, которая позволяла категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгую. Наша инициатива — правовую коллизию убрать», — заявил Чебесков. Заместитель министра добавил, что норму распространят исключительно на новые договоры. Тех, кто уже хранит или забрал деньги со счетов, это не коснется. «Мы ни в коем случае не предлагаем как-то ограничить права людей на их собственные средства. Речь идет только о том, чтобы государственные деньги использовались строго по целевому назначению, то есть стимулировали человека как можно дольше удерживать капитал в программе», — пояснил Чебесков. Эта донастройка, по его словам, поможет прежде всего негосударственным пенсионным фондам, которые первые пожаловались на то, что несут прямой убыток из-за решений владельцев счетов снять все деньги вместе с государственным софинансированием.

Почему ПДС не получила большую популярность

Программа долгосрочных сбережений изначально рассматривалась в качестве специфического инструмента для софинансирования пенсии за счет государства. Это ставило ее во второй ряд по отношению к депозитным банковским счетам. Об этом в комментарии 360.ru заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Он пояснил, что депозиты рассчитаны на получение дохода за более короткий срок, а пенсионные программы — на длинный. Но увеличение до пяти лет срока от софинансирования отвлечет внимание потенциальных участников программы в сторону обычных вкладов.

«Останется целевая таргетированная группа, для которой программа останется выгодной. Возможно, это люди предпенсионного возраста, которым осталось до выхода на пенсию пять лет. Для них это будет актуально, но не для широких слоев», — отметил Бархота.

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Финансист напомнил, что ПДС оставалась выгодной для тех, кто получал дополнительные деньги в 36 тысяч рублей от государства в сжатые сроки. Если человек еще успевает на эту быструю выгоду до вступления в силу новых правил, то ему стоит воспользоваться участием в программе. «Но если это просто заморозка сбережений даже с условиями софинансирования, то выступать в программу нужно только после оценки всех своих рисков и возможностей. Альтернативы все еще есть, можно просто открыть широкий и долгосрочный депозит, который окажется более выгодным», — добавил собеседник 360.ru. Бархота подчеркнул, что программа долгосрочных инвестиций изначально не рассчитывалась на массовое внедрение и была узконаправленной, а на фоне сохранившей инвестиционной популярности депозитных счетов она так и останется во втором эшелоне.