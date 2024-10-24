Россиянам назвали срок начисления проиндексированной пенсии

Очередное повышение пенсии, в том числе работающим пенсионерам, произойдет в начале 2025 года. Глава Социального фонда России Сергей Чирков объявил на пленарном заседании Госдумы, что первые выплаты поступят в январе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. Соответственно, в январе уже наши граждане — и работающие, и неработающие — получат сумму пенсии с учетом индексации», — сказал Чирков.

Он предупредил, что пенсионеры, чей график выплат исчисляется с начала января, получат деньги еще раньше — в декабре. Глава ведомства добавил, что на повышение пенсии работающим пенсионерам Соцфонд получил более 106 миллиардов рублей.

Правительство предложило в 2025 году поднять страховую пенсию на 7,3%, социальную — на 15%. Индексация выплат военным пенсионерам состоялась в октябре. Она составила 5,1%.