Военные пенсии проиндексировали в России с 1 октября

Размеры военных пенсий с 1 октября повысили на 5,1% вместо предполагавшихся 4,5%. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Индексация связана с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году.

«Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%», — уточнили в ГД.

В 2025 году страховые пенсии россиян могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам составит 7,3% на конец текущего года. Таким образом, средний размер выплат вырастет до 24 тысяч рублей.

С 1 октября 2024 года повысили не только военные пенсии, но и выплаты инвалидам I группы, а также россиянам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.