Работающим россиянам проиндексируют пенсии. Насколько вырастут выплаты?

Депутаты Госдумы разработали законопроект по предложению президента РФ Владимира Путина о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров. Эта норма прекратила действовать в 2016 году, но рассчитывать на сильное повышение выплат с учетом всех пропущенных индексаций россиянам не стоит. В том, как это будет работать, разобрался 360.ru.

Индексация пенсий работающих россиян

Пенсии в России состоят из двух частей. Страховая складывается из накоплений за счет отчисления в Социальный фонд и рассчитывается на основе индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Базовая или фиксированная — это надбавка от государства. Ее размер зависит от года прекращения трудовой деятельности. В этом году размер фиксированной выплаты составляет 8134 рубля 88 копеек в месяц.

Обе части пенсий работающим россиянам прекратили индексировать в 2016 году. При этом работающие пенсионеры продолжали накапливать баллы для увеличения размера страховой части, а значит и повышали размер выплат. Перерасчет проходил ежегодно 1 августа.

В пояснительной записке к законопроекту об индексации пенсий работающих пенсионеров говорится, что возмещения выплат, которые они не дополучили за период с 2016 года, не будет, если они продолжат работать. Но со следующего года индексация коснется страховой части пенсий.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что проведение выплат всем пенсионерам проведут два раза: 1 февраля на уровень фактической инфляции, а с 1 апреля по изменению стоимости баллов по индивидуальным пенсионным коэффициентам.

«В 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов», — заявил Котяков.