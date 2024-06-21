Работающим россиянам проиндексируют пенсии. Насколько вырастут выплаты?
Финансовый советник Хайдер: индексация не скажется на пенсиях работающих людей
Депутаты Госдумы разработали законопроект по предложению президента РФ Владимира Путина о возобновлении индексации пенсий работающих пенсионеров. Эта норма прекратила действовать в 2016 году, но рассчитывать на сильное повышение выплат с учетом всех пропущенных индексаций россиянам не стоит. В том, как это будет работать, разобрался 360.ru.
Индексация пенсий работающих россиян
Пенсии в России состоят из двух частей. Страховая складывается из накоплений за счет отчисления в Социальный фонд и рассчитывается на основе индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
Базовая или фиксированная — это надбавка от государства. Ее размер зависит от года прекращения трудовой деятельности. В этом году размер фиксированной выплаты составляет 8134 рубля 88 копеек в месяц.
Обе части пенсий работающим россиянам прекратили индексировать в 2016 году. При этом работающие пенсионеры продолжали накапливать баллы для увеличения размера страховой части, а значит и повышали размер выплат. Перерасчет проходил ежегодно 1 августа.
В пояснительной записке к законопроекту об индексации пенсий работающих пенсионеров говорится, что возмещения выплат, которые они не дополучили за период с 2016 года, не будет, если они продолжат работать. Но со следующего года индексация коснется страховой части пенсий.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что проведение выплат всем пенсионерам проведут два раза: 1 февраля на уровень фактической инфляции, а с 1 апреля по изменению стоимости баллов по индивидуальным пенсионным коэффициентам.
«В 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов», — заявил Котяков.
Министр добавил, что включение в пенсию индексаций за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров произойдет только после завершения ими трудовой деятельности. На эти цели из федерального бюджета в 2025 году выделят 96,45 миллиарда рублей, в 2026 году — 177,03 миллиарда рублей, в 2027 году — 260 миллиардов рублей.
Разница в размерах пенсий работающих и неработающих россиян
Законопроект предусматривает, что индексацию пенсий с 1 февраля работающим и неработающим пенсионерам проведут одновременно. А из слов министра следует, что выплату к страховой пенсии с учетом пропущенной индексации пенсионеры получат только после увольнения. Об этом 360.ru заявила финансовый советник Юлия Хайдер.
«Если перейти на язык цифр, то средний размер пенсии неработающих пенсионеров с 2021 года после про индексаций увеличился с 16 504 рублей до 23 449 рублей. При этом работающие продолжили получать те же 16 504 рубля, так как индексация не проводилась», — пояснила она.
Хайдер привела пример. Если размер выплаты работающего пенсионера сейчас составляет 16 500 рублей, то после индексации 1 февраля на уровень годовой инфляции прошлого года, например, 8%, его выплата увеличится до 17 820 рублей.
Для получения более крупной суммы пенсионер может уйти с работы. Тогда размер его пенсии пересчитают с учетом прошедших индексаций.
Например, он пропустил четыре изменения размеров выплат: 1 февраля 2022 года (8,6%), 1 июня 2022 года (10%), 1 января 2023 года (4,8%) и 1 января 2024 года (7,5%). Тогда расчет проведут по следующей формуле. Первоначальный размер пенсий 16 500 умножают на размер всех индексаций. В результате получится сумма в 22 206,30 рубля. Из нее вычтут разницу первоначальной пенсии в 16 500 рублей и полученный результат увеличат на 8% февральской индексации.
Итоговая сумма в 6162,80 рубля — это и есть та самая прибавка к основной пенсии с учетом всех пропущенных индексаций вместе с новым повышением.
«Таким образом после увольнения после февраля 2025 года размер пенсии после учета пропущенных индексаций составит 22 662,80 рубля, что конечно порадует пенсионера. Но этом меньше, чем размер пенсии, которую он мог получить годом ранее, если бы не работал — 23 449 рублей», — пояснила Хайдер.
Эксперт добавила, что после принятия закона разница между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров сохранится в любом случае.