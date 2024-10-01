Стало известно, когда в 2025 году может произойти индексация пенсий

Индексация пенсий в 2025 году может произойти уже 1 января

Правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года. Среди предложенных изменений — новые правила индексации пенсий. Это следует из текста проекта, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.

Теперь предлагается индексировать пенсии один раз в год — 1 января — и сразу на 7,3%. Рост выплат коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Кроме того, сразу на 15% проиндексируют социальные пенсии.

Ранее стало известно, что выплаты военным пенсионерам с 1 октября проиндексировали на 5,1%, хотя ранее предполагалась индексация в 4,5%. Однако конкретная сумма, на которую повысится пенсия, будет зависеть от звания и выслуги лет каждого отдельного военнослужащего.

Кроме того, в Госдуме предложили разрешить россиянам передавать родителям пенсионные баллы.