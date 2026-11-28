Размер пенсии при переезде может измениться
ТАСС: пенсионеры должны извещать СФР о переезде
При смене места жительства в пределах России пенсионеры обязаны извещать Социальный фонд. При этом размер выплат может измениться, сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Пенсионеру, переезжающему по новому адресу, необходимо подать заявление в СФР. Это важно, чтобы Социальный фонд мог перенаправить выплатное дело гражданина по новому адресу проживания и корректно начислять выплаты», — сказал он.
Перерасчет осуществляется с учетом районного коэффициента и региональных льгот и доплат.
Обратиться в фонд можно через МФЦ, «Госуслуги», клиентскую почту СФР и «Почту России».
Ранее Совет Федерации одобрил закон об индексации страховых пенсий, задержанных по решению суда.