Путин вернул индексацию пенсий работающим россиянам

Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пожилым россиянам с 2025 года. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Федеральный закон вступит в силу с января. Пожилым людям, продолжающим работать, будут назначать страховую пенсию, а также фиксированные выплаты к ней.

Сумму индексации будут исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты.

Индексацию пенсий работающим гражданам в России приостановили в 2016 году. Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 Путин предложил возобновить эту процедуру. Глава государства также отметил, что пенсионеры сегодня интересны российской экономике: рабочих рук не хватает, а многие пожилые люди — квалифицированные специалисты.

Ранее стало известно, что военные пенсии в России проиндексируют в среднем на 600 рублей. Сумма выплат составит 41,6 тысячи рублей.