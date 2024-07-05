Военную пенсию в России проиндексируют на 600 рублей

В октябре в России на 5,1% повысят пенсию военным. После индексации она составит 41,6 тысячи рублей, сообщила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Средняя пенсия на сегодняшний день у военных пенсионеров составляет примерно 41 тысячу рублей, будет составлять в среднем 41,6 тысячи рублей. Но по категориям, конечно, она разнится», — сказала она.

Бессараб заявила, что изначально планировали провести индексацию на гораздо меньшую сумму. Однако Росстат заявил об инфляции на 5,1%, и эти данные взяли за основу. Депутат добавила, что теперь замещение денежного довольствия военных пенсионеров достигнет 89,83%.

Совфед одобрил возобновление индексации выплат работающим пенсионерам. Их начнут повышать с февраля 2025 года.