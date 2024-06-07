Путин призвал вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент Владимир Путин заявил, что правительство должны вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом он сказал на полях ПМЭФ-2024.

«На мой взгляд, сегодня совпало два фактора. Не хватает рабочих рук, а выходящие на пенсию или пенсионеры — это, как правило, квалифицированные специалисты. Они нужны российской экономике», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что кабмину нужно поддержать людей и гарантировать «социальную справедливость».

«Мы постоянно об этом говорим. Я согласен, это один из приоритетов нашей социальной политики, мы должны принять это решение», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что в России понизят пенсионный возраст представителям двух профессий. Речь идет о преподавателях среднего профессионального образования и работниках пожарной охраны. Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина отмечала, что инициатива поможет восполнить пробелы существующего законодательства.