Специалисты определили этапы восстановления Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в телеграм-канале .

«Собрали проектировщиков, строителей, поставщиков материалов», — сказал он.

По его словам, вопрос держат на ежедневном контроле.

Ранее он сообщал, что сроки ремонта станут известны после выдачи инженерных проектных решений.

Накануне на мосту полностью восстановили движение поездов по железнодорожной части конструкции. За несколько дней до этого Минтранс сообщал о частичном открытии переправы.

Работы по восстановлению Крымского моста шли круглосуточно. Вице-премьер Андрей Никитин подчеркивал, что главное — сделать движение безопасным.

После ударов по мосту президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена договариваться с Украиной о возможном прекращении огня. Глава государства подчеркнул, что Москва ответит на такую агрессию.