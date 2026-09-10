Военные и гражданские беспилотники в России подведут под стандарт

В России могут появиться ГОСТы на военные и гражданские беспилотники. Единые требования разрабатываются силами Минобороны и Росстандарта. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил в интервью «Ведомостям» .

«Унификация стандартов имеет особое значение, поскольку темпы технологических изменений в этой отрасли зачастую опережают традиционный цикл обновления нормативной базы. Эту работу ведет сейчас Минобороны совместно с Росстандартом», — сказал он.

Задача ведомств, по словам Медведева, заключается в том, чтобы создать такой механизм, который позволит применять отдельные национальные стандарты одновременно в гражданской и оборонной сферах. Предварительно исполнители согласуют их с государственным заказчиком.

Ранее МЧС России презентовало противопожарный беспилотник. Это универсальный комплекс грузоподъемностью до 120 килограммов с пожарным рукавом.