Обновленный ГОСТ на плюшки и булочки начнет действовать с 1 сентября

Принятый около 40 лет назад ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия устарел. Новый стандарт вступит в силу с 1 сентября. Об этом пресс-служба Росстандарт сообщила ТАСС .

ГОСТ распространится на изделия из пшеничной муки с содержанием сахара или жира либо того и другого не менее 14% к массе муки. Булочки, плюшки, лепешки без упаковки можно хранить 24 часа, весом легче 200 граммов — двое суток, тяжелее — трое суток.

Из муки высшего сорта должны быть изготовлены такие булочки, как «Гражданская», сдобная «С помадой», крендель «Выборгский», ватрушка с творогом и другие, первого сорта — «Славянская», «Фруктовая», обыкновенная и витая сдоба.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на детский маникюр. Он предназначен для детей до 14 лет.