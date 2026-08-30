Минпромторг перечислил самые отзываемые из-за заводского брака марки машин

Легковые автомобили Hyundai, KIA и GAC стали лидерами по количеству отозванных моделей из-за заводского брака в 2025 году. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель министра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.

Он пояснил, что все отозванные автомобили не прошли государственный контроль. В ходе проверки специалисты обнаружили, что при использовании у машин ухудшается качество возникает несоответствие стандартам.

«У Hyundai — отозвали почти 100 тысяч машин из-за риска короткого замыкания, у KIA — более 55 тысяч по той же причине, а также у GAC — около 17 тысяч из-за возможной утечки топлива», — перечислил Абраменков.

Заместитель министра подчеркнул, что автопроизводители всегда воспринимают замечания серьезно ии занимаются устранением неполадок за свой счет.

Абраменков добавил, что под отзыв может попасть не только легковой или грузовой транспорт, но и общественный. В качестве примера он привел троллейбусы «Авангард», одна из модель которого загорелась в Калининграде в начале апреля.

Проверка выявила еще целый ряд проблем, включая невозможность открытия дверей. Всю партию троллейбусов вернули производителю.

В начале апреля Росстандарт объявил об отзыве 17 590 автомобилей Geely Emgrand, проданных в России с 1 ноября 2023 года по 6 сентября 2025 года. Причиной стал риск деформации топливного бака. Производитель пообещал заменить некачественные детали.