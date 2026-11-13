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    Минфин предложил изменить порядок удержания НДФЛ с процентов по вкладам

    Фото: РИА «Новости»

    Министерство финансов России предложило изменить законопроект о применении прогрессивной шкалы налогообложения вкладов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Так, с 1 января 2027 года банки будут удерживать налог с процентных доходов по ставке 13% сразу при их выплате, если сумма процентов превышает необлагаемый порог.

    «По итогам налогового периода налоговый орган будет доначислять в следующем году сумму в соответствии с прогрессивной ставкой», — отметили в министерстве.

    Окончательный расчет по итогам года проведет налоговый орган. Тем вкладчикам, чей доход превысит лимит для применения прогрессивной шкалы (от 2,4 млн рублей), ФНС доначислит разницу между уже удержанными 13% и повышенной ставкой. Теперь банки должны будут усовершенствовать системы, чтобы рассчитать налог по прогрессивной шкале.

    Ранее эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, как исправить ошибку в начислении налога и оформить перерасчет.

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