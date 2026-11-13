Юрист Свечникова предупредила, что постоянные переводы между своими счетами могут обернуться блокировкой карты

Регулярные переводы между своими счетами могут привести к задержке платежей и ограничению доступа к онлайн-банку. Об этом RT рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова.

Специалист напомнила, что лимит бесплатных переводов себе через СБП составляет 30 миллионов рублей в месяц, однако операции контролирует финансовый мониторинг. Подозрение вызывают резкий рост оборота, быстрое списание зачисленных средств и транзит денег через несколько финансовых организаций.

Кроме того, банк вправе приостановить операцию, если человек перевел себе свыше 200 тысяч рублей и в течение 24 часов отправил их новому получателю. При возникновении вопросов проверка документов занимает до семи рабочих дней. Чтобы не привлекать лишнего внимания комплаенс-контроля, юрист порекомендовала сохранять подтверждающие выписки и избегать искусственного дробления сумм.