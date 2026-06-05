Крым заработал на имуществе украинских олигархов почти 15 млрд рублей

Национализация имущества украинских бизнесменов принесла в бюджет Крыма почти 15 миллиарда рублей, из которых 13 миллиардов поступили от продажи активов. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил об этом в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ-2026.

Крымский парламент начал национализацию имущества лиц, связанных с киевским режимом и вредивших России, осенью 2022 года. Константинов сообщил, что с тех пор в собственность государства перешли более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.

«На 13 миллиардов мы уже продали этого имущества. И на 1,4 миллиарда нам заплатили аренду с этого имущества», — сказал он.

После национализации многие предприятия, по словам главы Госсовета, вышли из тени. За счет этого они смогли развиваться и платить налоги.

В мае 2025 года выручка от национализированного имущества составляла более 4,8 миллиарда рублей. Своих предприятий и недвижимости лишились украинский боксер Александр Усик, бизнесмен Владимир Присяжнюк, экс-депутат Игорь Франчук.