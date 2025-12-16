Активы боксера Усика и экс-депутата Рады Франчука национализировали в Крыму

Власти Крыма продолжили работу по национализации имущества враждебно настроенных к России украинских граждан и компаний. Как сообщил спикер республиканского парламента Владимир Константинов , перечень конфискованных активов пополнился собственностью 84 физических и юридических лиц, среди которых оказались украинский боксер Александр Усик, а также предприниматель и бывший депутат Рады Игорь Франчук.

Константинов подчеркнул, что украинский спортсмен неоднократно осуждал проведение специальной военной операции и организовывал сборы на нужды ВСУ.

Занимающий антироссийскую позицию Франчук остался владельцем компаний «Лиласте» и «Крымская школа „Тескао“», продолжающих работать в республике.

Также в перечень национализированного имущества включили юридическое лицо ООО «Таврида-Плаза» — дочернюю компанию украинской группы «ТММ», производящей дроны и легкие самолеты для украинских боевиков.

В собственность Крыма перешло ПАО «Шахта имени А. Ф. Засядько», главным акционером которого оставался Фонд государственного имущества Украины.

Своих крымских активов лишились боевики бригады ВСУ «Холодный яр» Михаил и Константин Новосельцевы, а также украинский полковник Евгений Бабич.

Под национализацию подпало и имущество предпринимателя Владимира Присяжнюка, собирающего деньги для ВСУ и выступающего спонсором польского фонда «Открытый диалог».

Константинов добавил, что работа по выявлению и изъятию имущества недружественных России лиц продолжится в ближайшее время. Он подчеркнул, что власти не позволят зарабатывать в Крыму деньги, которые идут на поддержку киевского режима.

В начале декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о национализации 11 городских предприятий, чьи владельцы оказывали помощь ВСУ.