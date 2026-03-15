Крым национализирует новые активы украинских олигархов
Крымский парламент примет новые решения по национализации выявленных на территории полуострова активов украинских олигархов. Об этом сообщил РИА «Новости» глава законодательного органа Владимир Константинов.
«Будут новые решения. Мы занимаемся, работаем. В этом плане работа идет», — сказал Константинов.
Он отметил, что решения о национализации безвозвратны. Глава парламента региона пояснил, что процедура четко прописана в российском законодательстве: предприятия проходят инвентаризацию, вводится временная администрация, затем проводят аукционы.
Ранее Константинов сообщал, что в бюджет Крыма за 2025 год поступило 2,4 миллиарда рублей от продажи национализированных активов. Среди них — квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
Работу по выявлению имущества проводит антитеррористическая комиссия. Вырученные средства направляют в том числе на нужды участников СВО и социальные объекты.
В прошлом году в Крыму выручили более 4,8 миллиарда рублей с продажи 60 национализированных украинских объектов.