В Крыму озвучили вырученную за продажу национализированного имущества украинцев сумму

Власти Крыма продали 60 национализированных украинских объектов и выручили более 4,8 миллиарда рублей. Об этом ТАСС заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

По его словам, на торгах предлагали как движимое, так и недвижимое имущество. Новые хозяева, в отличие от предыдущих владельцев, планируют развивать приобретенные активы и вкладывать в них деньги.

Парламент Крыма в феврале выставил часть принадлежавших украинским олигархам национализированных объектов недвижимости на открытый аукцион. Константинов отмечал, что объекты продаются в рамках плановой приватизации на 2025 год. По его словам, власти полуострова продолжат работу по вопросу национализации недвижимости.

Ранее в собственность государства направили крымские активы победительницы «Евровидения» от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой (Джамала).