Вице-президент SpaceX Чад Гиббс, последние 10 лет руководивший развитием Starlink, уволился из компании. Об этом сообщил Business Insider .

Глава Starlink Майкл Николлс разослал сотрудникам электронное письмо, в котором выразил благодарность Гиббсу за десять лет работы и огромный вклад в SpaceX и Starlink. Он пожелал бывшему коллеге заслуженного отдыха.

Гиббс пришел в SpaceX из консалтинговой фирмы McKinsey, курировал цепочки поставок, продажи и службу поддержки Starlink. Также он занимался развитием мобильного сервиса.

Издание отметило, что сейчас Starlink переживает критический период, превратившись из побочного проекта в основную статью дохода. Так, в 2025 году он принес 60% выручки, а сейчас его преобразовывают в крупного оператора мобильной связи и поставщика услуг подключения.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск пообещал подарить по две акции компании каждому американскому ребенку.