Каждый ребенок в Соединенных Штатах получит по две акции SpaceX. Об этом заявил в соцсети X основатель компании Илон Маск.

Он пояснил, что одну акцию подарит SpaceX, а вторую — лично он.

По его словам, ценные бумаги передадут уже в ближайшее время. От компании акции подарят в декабре 2026 года, а от него — в июне 2027-го, после окончания периода запрета на продажу акций.

Советник по глобальным рынкам брокерской компании Mitrade Group Кристофер Бранкин предположил, что таким образом Маск хочет сформировать базу розничных акционеров на длительный срок, сообщил Business Recorder. Передача акций вовлечет в рынок огромный поток финансово грамотных клиентов по мере того, как поколение достигает совершеннолетия, отметил он.

Ранее Маск подтвердил, что SpaceX хочет увеличить орбитальную группировку спутников связи Starlink. Он подчеркнул, что компания запустит в 10 раз больше аппаратов нового поколения.