Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia опустилась 20 ноября еще на 14%. В результате компания уступила место в тройке крупнейших компаний мира, сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, капитализация сократилась на 1,4 триллиона долларов. Изменения произошли после скандала вокруг гендиректора Джейсона Хуанга, которому пришлось покинуть должность.

Всего за несколько недель акции Nvidia подешевели более чем на 29%. Место компании в тройке лидеров заняла Alphabet Inc.

«За неделю акции Nvidia подешевели примерно на 23% — это худший недельный результат с октября 2008 года. За семь сессий непрерывного падения рыночная стоимость компании сократилась примерно на 1,15 триллиона долларов», — добавило агентство.

Хуанг уволился после романа с Элис Хуанг, которую заподозрили в промышленном шпионаже. Позже в СМИ появилась информация, что у экс-гендиректора Nvidia были отношения с несколькими сотрудницами.