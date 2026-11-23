Дженсену Хуангу вернули должности президента и генерального директора Nvidia и вновь ввели в совет директоров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Совет директоров единогласно проголосовал за возвращение основателя корпорации. Перед собранием состоялись несколько встреч с Хуангом. Руководство также учло информацию от высокопоставленных членов правительства, согласно которой его восстановление в должности не создает угрозы национальной безопасности.

Хуанг заявил, что для него стало большой честью вернуться в Nvidia, поблагодарил совет директоров за доверие, а сотрудников, акционеров и партнеров — за поддержку.

Гендиректора корпорации сняли с должности после обвинений в интимной связи с предполагаемой китайской шпионкой. После скандалов акции Nvidia сильно упали в цене, технологический гигант потерял место в тройке крупнейших по капитализации компаний мира.