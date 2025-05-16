Индекс Мосбиржи вырос после переговоров России и Украины в Стамбуле

Российский рынок акций восстановился после падения в пятницу. Он отыграл на 3% от нижнего пика после заявлений представителей России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи .

Индекс Мосбиржи вырос на 0,83% к 17:03 мск и достиг 2 863,74 пункта. Ранее он падал на 2%.

Переговоры между Россией и Украиной стартовали в Стамбуле 16 мая в 13:35 и длились около двух часов. Перед этим состоялась трехсторонняя встреча Турции, США и Украины.

Ранее помощник президента Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров в Стамбуле. По его словам, российская сторона считает удовлетворительными их результаты. Российская и украинская стороны договорились о новой встрече. Делегация России отправится в Москву из Стамбула 16 мая.

Подробнее о том, как Россия и Украина начали и завершили переговоры в Стамбуле, читайте в материале 360.ru.