16 мая 2025 17:23 В Долмабахче говорили по-русски. Как Россия и Украина начали и завершили встречу в Стамбуле 0 0 0 Фото: Stringer/news.ru / www.globallookpress.com Спецоперация

США

Турция

Переговоры России и Украины 2025

Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле днем 16 мая. С кем встречались стороны, прежде чем отправиться в Долмабахче, и что происходило уже за закрытыми дверями дворца — в материале 360.ru.

Почему переговоры переносили Переговоры должны были состояться еще 15 мая. СМИ сообщали, что стороны начнут встречу то около 10:00, то после обеда. Но в итоге ничего так и не произошло. Вечером помощник президента Владимир Мединский заявил журналистам, что российская делегация со своей стороны готова к работе и 16 мая. Также он обратил внимание, что переговорную позицию еще перед отъездом делегатов в Турцию определил Владимир Путин.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад», — указал Мединский.

Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад и на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Владимир Мединский

Задачу прямых переговоров с украинской стороной глава делегации сформулировал так: «Рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».

При этом, кто же будет присутствовать на переговорах от Киева, не было понятно до последнего. Владимир Зеленский, посетивший Анкару 15 мая, утвердил состав делегации только в четверг вечером после переговоров с лидером Турции. Тем же вечером он улетел в Албанию.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com

И хотя делегация России ждала украинскую сторону весь день, по мнению Зеленского, неуважение к переговорам в Стамбуле проявила именно Москва. «Ни времени встречи, ни высокого уровня делегации, не говорю, что русские нас не уважают, — это и так очевидно», — заявил он. Мединский после этого выпада заметил, что у прибывших в Турцию представителей России есть все необходимые компетенции и полномочия для переговоров с Украиной.

Что делал в Стамбуле глава Госдепа США Марко Рубио

Утром 16 мая в Стамбул прибыл глава Госдепа Марко Рубио. Перед началом российско-украинских переговоров госсекретарь вместе с другими членами американской делегации (спецпосланником Дональда Трампа Китом Келлогом и послом США в Турции Томом Барраком) встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и представителями Киева.

Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

С представителями России Рубио не контактировал. Вместо него положение дел с Мединским обсуждали другие представители США, но их имена не назывались. По словам источника Би-би-си, в их числе мог быть директор отдела политического планирования Госдепа США Майкл Энтон. Детали их беседы пока не известны.

Рубио, к слову, еще вчера признался, что от событий 16 мая не ожидает какого-то действительно прорывного решения, так как единственный способ запустить процесс мирного урегулирования сейчас — это личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Я не знаю, когда и где это произойдет, но это на данный момент единственный шанс. <…> Мы узнали за месяцы работы, что ничего не случится, пока президент Трамп не сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным и не выложит все на стол. Марко Рубио

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Позиция Украины на переговорах Еще одну встречу для согласования своей позиции украинская сторона провела утром с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании. Также на ней присутствовали Келлог и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Последний позже успел заявить, что все, что связывает переговоры в 2022-м и встречу сегодня, — только город Стамбул, поэтому, по его убеждению, все «попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают».

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / www.globallookpress.com

Возглавляющий делегацию Украины министр обороны Рустем Умеров указывал, что республика готова к переговорам на самом высоком уровне и полному прекращению огня. «Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру. Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям», — сказал он.

Источники Reuters сообщали, что, помимо введения режима тишины, украинская сторона хочет обсудить с делегацией России возможную встречу Путина и Зеленского.

Фото: Matthias Wehnert/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Переговоры шли на русском языке Встреча во дворец Долмабахче началась около 13:40. Открыл ее глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать», — подчеркнул министр.

Это встреча определит будущую встречу между лидерами стран. Мы верим, что эти переговоры приведут к возможному миру. Хакан Фидан

После вступительной речи Фидана открытая часть переговоров завершилась. Но сам министр остался в зале, хотя, по сообщениям СМИ, российская делегация настаивала на том, чтобы на прямых переговорах с Украиной не присутствовали ни представители Турции, ни представители США. Источник ТАСС обратил внимание, что стороны общались на русском языке. Украинский «24 канал» в то же время утверждал, что с делегациями работал переводчик. Длились переговоры почти два часа. Reuters, ссылаясь на украинский дипломатический источник сообщило, что российская сторона выступила с требованием отвести войска на время перемирия. Также собеседник агентства назвал требования Москвы нереалистичными и выходящими за рамки обсуждавшихся ранее. О том, что делегация Россия требовала вывода ВСУ из своих новых четырех регионов, заявил и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, предложение о 30-дневном прекращении огня представители России отвергли.

Главные заявления Мединского после переговоров 16 мая

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Владимир Мединский после окончания встречи выступил перед журналистами, заявив, что в целом прямыми переговорами делегация удовлетворена. «Мы приняли к сведению запрос на встречу лидеров России и Украины», — отметил он. Также, по словам помощника президента, в ближайшее время стороны проведут обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Кроме того, глава делегации анонсировал продолжение переговорного процесса. «Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после этого переговоры продолжатся», — заключил Мединский.