Стало известно, когда делегация России покинет Стамбул

Российская делегация планирует вылететь в Москву из Стамбула 16 мая. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Ожидается, что делегация РФ отправится в Москву сегодня», — сказал собеседник агентства.

В своем обращении к представителям СМИ по окончании переговоров глава российской делегации, советник президента Владимир Мединский заявил, что встреча с украинской стороной, инициированная Владимиром Путиным, подошли к концу. По его словам, российская сторона в целом довольна результатами переговоров и готова продолжить общение.

Мединский анонсировал крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате «1000 на 1000». Также на встрече в Стамбуле дипломаты России и Украины договорились детально изложить свои предложения по прекращению огня. Переговоры продолжатся после.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в составе российской делегации в Стамбуле нет людей, которые могут принимать решения от лица России.