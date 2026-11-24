Госдума включила пассивные доходы в основную базу по НДФЛ
Госдума приняла закон о введении пассивных доходов в налоговую базу по НДФЛ
Пассивные доходы граждан России включили в основную налоговую базу по НДФЛ. Соответствующий закон приняла Госдума, об этом сообщили на сайте парламента.
Прогрессивную шкалу от 13% до 22% распространили на проценты по вкладам, дивиденды, страховые выплаты, доходы от операций с ценными бумагами, цифровыми правами и по договорам дарения. Также ее будут применять к суммам, полученным при продаже имущества и долей участия.
Сейчас ставка НДФЛ для пассивных доходов составляет 13-15%. Минфин ранее подсчитал, что нововведения коснутся не более 6% населения, порядка четырех миллионов человек.
При расчете налога будут использовать пять ставок:
- 13% — при доходе до 2,4 миллиона рублей,
- 15% — от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей,
- 18% — от пяти до 20 миллионов рублей,
- 20% — при 20-50 миллионах,
- 22% — свыше 50 миллионов рублей.
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