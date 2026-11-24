Госдума приняла закон о введении пассивных доходов в налоговую базу по НДФЛ

Пассивные доходы граждан России включили в основную налоговую базу по НДФЛ. Соответствующий закон приняла Госдума, об этом сообщили на сайте парламента .

Прогрессивную шкалу от 13% до 22% распространили на проценты по вкладам, дивиденды, страховые выплаты, доходы от операций с ценными бумагами, цифровыми правами и по договорам дарения. Также ее будут применять к суммам, полученным при продаже имущества и долей участия.

Сейчас ставка НДФЛ для пассивных доходов составляет 13-15%. Минфин ранее подсчитал, что нововведения коснутся не более 6% населения, порядка четырех миллионов человек.

При расчете налога будут использовать пять ставок: