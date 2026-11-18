Совет директоров Nvidia не намерен пересматривать решение об уходе Дженсена Хуанга с постов генерального директора и президента компании. Об этом во время онлайн-конференции заявил председатель совета Харви Джонс.

«Совет директоров Nvidia единогласно принял отставку и не собирается восстанавливать Хуанга в должности гендиректора», — отметил он.

Ранее компания объявила об уходе Хуанга на фоне скандала вокруг его предполагаемых близких отношений с Элис Хуанг, которую СМИ связывали с китайскими властями.

В КНР отвергли обвинения в шпионаже, назвав утверждения по этому делу беспочвенными.

Ранее петицию за восстановление Хуанга в должности подписали более 150 тысяч человек. О сборе подписей объявил один из сотрудников компании. Он призвал совет директоров учесть мнение своих коллег. Петицию лично поддержал глава SpaceX Илон Маск.