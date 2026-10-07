С начала 2026 года в Москве ввели в эксплуатацию 787 тыс. квадратных метров офисных площадей

За девять месяцев 2026 года в Москве ввели в эксплуатацию 787 тыс. квадратных метров офисных площадей — почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом РИА Недвижимость сообщила исполнительный директор CORE.XP Мария Зимина.

В 2026 году рынок офисной недвижимости Москвы демонстрирует противоречивую динамику. С одной стороны, за три квартала введено 787 тыс. кв. м новых площадей, что на 59% больше, чем годом ранее, а годовой объем может достичь 1,4 млн кв. м. Из этого объема 65% уже реализовано. При этом около 40% ввода в четвертом квартале (249 тыс. кв. м) может быть перенесено на 2027 год из-за неопределенности со сроками сдачи.

С другой стороны, спрос снижается: объем сделок аренды и купли-продажи за девять месяцев упал на 16%, до 871 тыс. кв. м.